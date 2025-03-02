محافظ أسيوط يتفقد قرية مير الجديدة ويبحث سبل تطويرها -صور

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، قرية مير الجديدة بالظهير الصحراوي لمركز القوصية، بهدف الوقوف على المشكلات وتذليل العقبات وبحث سبل تنميتها وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح، مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والمهندس خميس محمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد بعض منازل القرية والمرافق والخدمات مثل سوق القرية، ومبنى الشؤون الاجتماعية، ومدرسة التعليم الأساسي، والمسجد، والتي تم إنشاؤها كمرحلة أولى منذ سنوات طويلة ولم يتم استغلالها بشكل أمثل لعدم إشغالها بالسكان.

التقى المحافظ ببعض الأهالي واستمع إلى مشكلاتهم وطلباتهم، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات والمرافق وتشجيع المواطنين على الإقامة واستصلاح الأراضي المخصصة لهم. كما تفقد أعمال المرحلة الثانية للقرية التي تشمل 100 منزل بأحدث التشطيبات.

أكد أبو النصر أنه سيتم دراسة وتنفيذ المقترحات اللازمة لتطوير القرية، بما في ذلك رفع المساحي، ومراجعة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف وإنارة الشوارع، وتنفيذ أعمال التشجير، لضمان تهيئة بيئة معيشية مناسبة للأسر المنتقلة.

وشدد على تذليل العقبات لتحقيق تنمية حقيقية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعمير المناطق الصحراوية وتحقيق التنمية المستدامة.