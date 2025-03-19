محافظ الدقهلية يتفقد حادث انهيار سقف غرفة درس خصوصي ويزور المصابين - صور

الدقهلية -رامي محمود:

انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إلى موقع حادث سقوط غرفة يتلقى بداخلها عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سعفان التابعة لمركز بني عبيد، وذلك بعدما أسفر الحادث عن حالتي وفاة وإصابة 14 طفلًا.

وانتقل المحافظ إلى مستشفى بني عبيد، للاطمئنان على حالة المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم، كما التقى أسرتي المتوفيين وقدم لهم خالص تعازيه داعيًا أن يتغمدهما الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرًا.

وكلف المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث، كما شدد على وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سعفان دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بمنزل مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة 14 آخرين.