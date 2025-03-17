تشييع مهيب لطبيب وخطيبته بعد مصرعهما في حادث سير بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شيّع المئات من أهالي ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية جثمان طبيب وخطيبته، طبيبة، بعدما لقيا مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما وسقوطها في المياه على طريق البحر الجديد بنطاق مركز الكردي، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

خرجت الجثامين من المسجد الكبير بمدينة ميت سلسيل وسط مشهد مهيب، حيث شارك الأهالي في وداع العروسين اللذين كانا يستعدان لحفل زفافهما في أغسطس المقبل، بعد خطبتهما في يوليو الماضي.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء حسام عبد العزيز، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ووفاة من بداخلها.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة الطبيب حمدي السيد عبد الحميد (25 عامًا) والطبيبة أسماء إبراهيم عبد اللطيف (24 عامًا)، ويقيمان في ميت سلسيل.

نُقلت الجثامين إلى مستشفى ميت سلسيل تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتسليمها إلى ذويها لعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.