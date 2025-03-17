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مصرع مسن في حريق داخل ضريح الشيخ تمراس ببني سويف

07:44 م الإثنين 17 مارس 2025

أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي مسن يبلغ من العمر 80 عامًا مصرعه في حريق شب داخل ضريح الشيخ تمراس بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا بنشوب حريق داخل الضريح، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب سقوط عود بخور مشتعل على مفروشات الضريح، ما أدى إلى اشتعال النيران ووفاة الخادم قرني.ع، الذي كان متواجدًا داخله لحظة وقوع الحادث.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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حريق ضريح مصرع مسن بني سويف
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