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وداعًا يوسف وزياد.. رحيل مفجع لحارس مرمى وطبيب في حادث على الطريق الصحراوي -صور

02:34 م الإثنين 17 مارس 2025
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    رحيل مفجع لحارس مرمى وطبيب في حادث على الطريق الصحراوي (3)
  • عرض 4 صورة
    رحيل مفجع لحارس مرمى وطبيب في حادث على الطريق الصحراوي
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    رحيل مفجع لحارس مرمى وطبيب في حادث على الطريق الصحراوي (1)
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بني سويف - حمدي سليمان:

خيمت حالة من الحزن والأسى على محافظة بني سويف، بعد أن فجع الأهالي بنبأ مصرع الشابين يوسف محمد مسعود، حارس مرمى إهناسيا، وصديقه الطبيب زياد سليمان زهران، في حادث انقلاب سيارة مروع على الطريق الصحراوي الغربي.

كان الشابان في طريقهما للعودة من القاهرة إلى بني سويف، ليلحقوا بموعد الإفطار في شهر رمضان، إلا أن القدر لم يمهلهما، فبعد انفجار إطار السيارة، اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة عدة مرات على الطريق الصحراوي الغربي، ليلقى يوسف مصرعه في الحال، ويتم نقل صديقه زياد إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية "و ط د 1832" على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العياط، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثتين إلى مستشفيي طامية المركزي بالفيوم و6 أكتوبر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.
خيم الحزن على مدينة إهناسيا، واكتست الشوارع بالسواد، حزنًا على رحيل الشابين اللذين كانا يتمتعان بحب واحترام الجميع، وكان يوسف، نجل شقيق أحمد مسعود حارس المصري السابق والجونة الحالي، حارس مرمى موهوبًا، بينما كان زياد طبيبًا شابًا طموحًا.

وقدم الأهالي أحر التعازي إلى أسرتي الفقيدين، ويدعون لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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وفاة حارس مرمى وطبيب الطريق الصحراوي بني سويف
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