مصرع شاب وإصابة آخر في حادث على طريق أم عجرم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر باضطراب في درجة الوعي ونزيف بالمخ جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وجرار زراعي على طريق أم عجرم بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع أحمد.م.ح 17 سنة من قرية الغزالي، وإصابة محمد.أ.م 16 سنة مصاب بدرجة الوعي ونزيف بالمخ.

ونقلت سيارة الاسعاف، المصاب للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية فيما جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات للوقوف على أسبابها.