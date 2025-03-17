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السيطرة على حريق داخل بدروم محكمة منفلوط الجزئية بأسيوط -صور

12:51 م الإثنين 17 مارس 2025
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    جانب من الحريق المحدود (1)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، على حريق محدود داخل بدروم محكمة منفلوط الجزئية، دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع الحريق. على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في كمية من الأوراق بداخل بدروم المحكمة. تمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة للتحقيق.

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حريق داخل بدروم محكمة محكمة منفلوط الجزئية أسيوط
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