الضحية رصد مكافأة لكشف الجاني.. سرقة كرسي متحرك تثير استياءً واسعًا في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أبدى شاب من ذوي الهمم بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية استياءه الشديد بعد تعرضه لسرقة كرسيه الكهربائي المتحرك من مدخل منزله، حيث قام أحد الأشخاص بحمله على توكتوك ولاذ بالفرار.

وأعلن الشاب أحمد عامر عن الواقعة عبر منشور على فيسبوك، معبرًا عن صدمته من السرقة خلال شهر رمضان، مستنكرًا عدم احترام حرمة الشهر الفضيل.

وأوضح أن الكرسي يعد وسيلة تنقله الوحيدة، إذ يعتمد عليه بشكل كامل في قضاء احتياجاته اليومية.

وفي محاولة لاستعادة كرسيه، رصد أحمد مكافأة لمن يساعده في التعرف على السارق أو الوصول إلى التوكتوك الذي نُقلت عليه السرقة، داعيًا الأهالي للإبلاغ في حال رصدهم أي معلومات مفيدة.

ونشر أحمد صورة توضح التوكتوك أثناء نقل الكرسي، ما أثار تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن غضبهم من الحادثة، معتبرين أن سرقة الكرسي أشبه بسرقة قدميه، كونه وسيلته الوحيدة للحركة دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين.