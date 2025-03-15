ضبط 400 كيلو بلح متعفن في حملة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بقرية أسنيت التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، غير المرخصة، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء، وتحت إشراف الدكتور محمد طلعت المدير الوقائي بالإدارة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم خلال الحملة ضبط 400 كجم بلح متغير الخواص الطبيعية وتظهر عليه علامات عفن واضحة، كما تم سحب عينات من المنتجات الموجودة وإرسالها إلى المعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وتابعت المديرية، أنه جرى إعدام 265 كجم أغذية متنوعة تظهر عليها علامات تلف واضحة وغير صالح للاستخدام الآدمي، كما جرى تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الشروط الصحية، وأيضا التوصية بالغلق لإدارتهم بدون ترخيص ووجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية.

كما جرى التوصية بغلق 5 منشآت غذائية لادارتها بدون ترخيص من الجهات المختصه وعدم استيفاؤها للشروط الصحيه المقررة، سحب عينات من الأغذية المتداولة بالأسواق وإرسالها إلى معامل بنها وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

جاء ذلك بتنسيق كلا من: الدكتور محمد علي -مدير إدارة مراقبه الأغذية ، محمد صبحي - مراقب عام الأغذية بالقليوبية ؛ محمود صابر - مراقب الأغذية بالمديرية ، وشارك بالحملة مكتب أغذية كفر شكر أحمد عطية - رئيس المكتب، وعصام جمال -مفتش الأغذية، ومحمد ثروت -مفتش الأغذية.