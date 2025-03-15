بمشاركة 1500 متدرب.. إطلاق برامج توعية متكاملة للأخصائيين بمدارس المنيا

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا حرص الدولة المصرية على تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الأجيال القادمة، وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات والتصدي للقضايا الاجتماعية التي تواجه النشء، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أن إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة نفذت برنامجًا متكاملًا لتوعية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومسؤولي الإعلام التربوي بالمدارس، بمشاركة 1500 متدرب من مختلف مراكز المحافظة.

تناول البرنامج عددًا من القضايا المهمة، من بينها الابتزاز الإلكتروني، القضية السكانية، التنمر المدرسي، الإدمان وتعاطي المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف، والمجلس القومي للسكان.

من جانبها، أوضحت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالديوان العام أنه تم تنفيذ حلقات نقاشية حول مخاطر القضية السكانية وأهمية نشر ثقافة تنظيم الأسرة بين الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تناول قضية الزواج المبكر باعتباره أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على حقوق الفتيات، مشيرة إلى أن البرنامج شمل ورش عمل حول التنمر المدرسي، باعتباره ظاهرة تهدد سلامة الطلاب وسير العملية التعليمية، إلى جانب مناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل التصدي لها، والتوعية بالجهود التي تبذلها الدولة لمكافحتها، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.