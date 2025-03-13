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انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالإسكندرية (صور)

07:33 م الخميس 13 مارس 2025
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    انفجار إسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية (1)
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    انفجار إسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية (2)
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب شخص بحروق خطيرة جراء انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، اليوم الخميس، ما أدى إلى نشوب حريق وانهيار أجزاء من الشقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحريق في عقار بميدان مكة المكرمة بشارع 30، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق.

وأسفر الحادث عن إصابة محمود مبروك راشد (40 عامًا) بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 50%، حيث جرى نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة انفجار إسطوانة بوتاجاز قوات الحماية المدنية الإسكندرية
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