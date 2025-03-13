انهيار منزل من 4 طوابق في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

انهار منزل مهجور مكون من أربع طوابق، ومن الطوب اللبن آيل للسقوط في شارع سفينة بدائرة بندر قنا، دون سقوط ضحايا من الأهالي.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بانهيار منزل آيل للسقوط في شارع سفينة بمدينة قنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتبين انهيار منزل مكون من الطابق الرابع آيل للسقوط ومبني من الطوب اللبن وغير مأهول بالسكان، في شارع سفينة بندر قنا دون وقوع أي إصابات بشرية.

جرى إزالة العوالق من الشارع وفتح الطريق مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.