لتعزيز مهارات التدريس.. تعليم جنوب سيناء ينظم ورشًا تدريبية للمعلمين الجدد

كتب : رضا السيد

01:39 م 20/01/2026
جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء فعاليات الورش التدريبية للمعلمين الجدد على الحقيبة التدريبية «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية، وذلك بقاعة مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، بمشاركة 100 معلم ومعلمة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لجهود وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة ووحدة دعم إصلاح التعليم، في إطار تطوير منظومة التعليم بالمرحلة الابتدائية، والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين الجدد.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه سبق تنفيذ حقيبة تدريب «الملاحظة الصفية الفعالة» لموجهي المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد أن التدريب من المقرر أن يستمر حتى غدٍ الأربعاء، ويتضمن تقسيم المعلمين المتدربين إلى مجموعات تدريبية، لصقل المهارات الأساسية للتدريس، من خلال برنامج تدريبي متكامل وورش عمل تطبيقية تحاكي الواقع الفعلي للعملية التعليمية، بما يسهم في إعداد معلم قادر على مواكبة متطلبات التطوير التربوي الحديث.

ويأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبإشراف أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، ومها عبد السلام مدير إدارة التدريب بالمديرية، وإيمان فتحي رئيس قسم التدريب بإدارة طور سيناء التعليمية.

