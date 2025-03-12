مطران ملوي يهدي محافظ المنيا درع رحلة العائلة المقدسة بكوم ماريا - صور

المنيا - جمال محمد:

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس ديري أفافيني والبتول، والنائب الباباوي لمطرانية ديرمواس وتوابعها، للتهنئة بشهر رمضان المبارك، وتبادلا التهانى وسط أجواء من الود والمحبة بتزامن صوم رمضان المبارك والصوم الكبير لدى الأخوة المسيحيين.

وخلال اللقاء، تسلم المحافظ درعًا تذكاريًا من نيافة الأنبا ديمتريوس بمناسبة الاحتفال برحلة العائلة المقدسة في كوم ماريا بدير أبو حنس بملوي، ويوجد بمركز ملوي 3 مناطق زارتها العائلة المقدسة أبرزها منطقة كوم ماريا.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والكنيسة لخدمة المواطنين وتعزيز روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

ضم الوفد الراهب يوأنس أفافيني، والقس بافلي جابر، من كهنة ملوي، وعماد رضا، المستشار القانوني لمطرانية ملوي، وعادل موريسن من العلاقات العامة بمطرانية ديرمواس، ومن كهنة ديرمواس القمص سوريال توفيق، والقمص يوسف فهمي، والقمص فيليب خليل، والقس أمونيوس جرجس، والقس يوأنس شوقي.