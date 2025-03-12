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بدء تطبيق مبادرة "حقّك بالميزان" للخبز المدعم في الوادي الجديد - صور

05:02 م الأربعاء 12 مارس 2025
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الوادي الجديد – محمد الباريسي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدء تطبيق مبادرة "حقّك بالميزان" التي أطلقتها المحافظة للقضاء على مشكلة تفاوت الأوزان في رغيف الخبز المدعم وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف بما يضمن حق المواطن، وذلك على مستوى كافّة المراكز.

وأكّد المحافظ أنه جرى الانتهاء من تسليم الموازين بإجمالي ١٢٥ ميزان لكافّة المخابز على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، كما تم توزيع البانرات الخاصة بالمبادرة والتي تتضمن تحديد نصيب كل فرد من الميزان وفقًا لعدد أرغفة الخبز وبما لا يخالف قرارات وزارة التموين.

وأشار إلى أن الوزن اختياري لمن يرغب، وأنه تم التنسيق مع عدد من المتطوعين للعمل داخل المخابز والتوعية بالمبادرة ورصد آراء وشكاوى المواطنين، بالإضافة لجهود المرور اليومي والرقابة على المخابز بإشراف عام فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

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الوادي الجديد الخبز المدعم مبادرة حقّك بالميزان
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