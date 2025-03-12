لزيادة طاقتها الاستيعابية.. محافظ المنيا يتفقد المدرسة المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، المدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بنات بمدينة المنيا، للاطمئنان على مستوى الخدمات وسير العملية التعليمية بالمدرسة، كما تفقد الفندق التعليمي بالمدرسة ومشروع رأس المال لبحث زيادة السعة الفندقية.

وتضم المدرسة أقسام: فنى طاهي وفني مضيف وفني مشرف غرف، وقسم المكاتب الامامية، ومنظومة الجدارات، بالإضافة إلى قسم الإشراف الداخلي، كما زار المحافظ الفندق التعليمي بالمدرسة، ويضم حالياً 10 غرف بإجمالي 24 سرير منهم غرفتان للتدريب بإجمالي 24 سريرًا بالإضافة إلى مطعمين ومطبخين، واستمع المحافظ لمقترح زيادة طابقين للمبنى لتصل السعة الفندقية للمبنى إلى 30 غرفة فندقية بإجمالي 72 سريراً.

أجرى المحافظ حواراً مع عدد من المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة حول العملية التعليمية بالمدرسة، مستمعا إلى آرائهم والمشكلات التي تواجههم، مؤكداً أهمية تحقيق الاستفادة من التعليم الفني في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وربط التعليم بالتدريب وأنه حريص على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة لبناء جيل مبدع قادر على استكمال مسيرة التنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً أن التعليم والتدريب هما السبيل الوحيد لإتاحة كوادر متميزة.

أكد المحافظ أن المدرسة تعتبر صرحا علميا متميزا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في المطبخ المدرسي وحجرات تجهيز الطعام والفندق المصغر، مشيداً بمستوى الطلاب والمدربين، ووجه المحافظ بإعداد دراسة لكيفية استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بالمدرسة والعمل على تطويرها .

رافق المحافظ، صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة المنيا التعليمية والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا .