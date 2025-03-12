توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد بالتعاون مع مديرية الأوقاف، اليوم الأربعاء، 2 طن من لحوم صكوك الإطعام، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفقًا للقوائم المعتمدة للمستحقين، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم، بحسب بيان لمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة إنجي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

يأتي هذا الدعم في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، وحرصًا على وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، بما يعكس قيم الرحمة والتضامن خلال الشهر الفضيل.