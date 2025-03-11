السجن المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية طهارة خاطئة لطفل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 5 سنوات لطبيب بشري بعد إدانته بإجراء عملية طهارة خاطئة لطفل، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

كما قررت المحكمة غلق العيادة التي أُجريت فيها العملية بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، ماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

ترجع وقائع القضية إلى 1 ديسمبر 2022، حين أجرى الطبيب محمد.م.ا.م (65 عامًا)، ممارس عام، عملية طهارة للطفل طارق.إ.ع داخل عيادته الخاصة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب.

أسفرت العملية عن إصابة الطفل بغرغرينا في العضو الذكري، ما أدى إلى فقدان رأس القضيب، وتسبب في عاهة مستديمة بنسبة 25%، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة مزاولة الطب دون اختصاص، وتعريض حياة الطفل للخطر، ما استوجب العقوبة المشددة.