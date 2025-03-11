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حريق يلتهم شقة سكنية في بني سويف (صور)

11:02 م الثلاثاء 11 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق يلتهم شقة سكنية في بني سويف
  • عرض 4 صورة
    حريق يلتهم شقة سكنية في بني سويف
  • عرض 4 صورة
    حريق يلتهم شقة سكنية في بني سويف
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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت ربة منزل في العقد السابع من العمر باختناق، في حريق شب في شقة كائنة خلف الإستاد الرياضي بمدينة بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة كائنة خلف الإستاد الرياضي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، والتي أتت على محتويات المطبخ، دون خسائر في الأرواح سوى إصابة "سيدة.ع.م"، 60 عامًا، باختناق و ضيق تنفس

جرى نقل المصابة إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.

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حريق شقة بني سويف الحماية المدنية
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