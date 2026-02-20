إعلان

محافظ بورسعيد يُحيل مخالفات مستشفى الحميات للتحقيق

كتب : طارق الرفاعي

03:37 م 20/02/2026

محافظ بورسعيد خلال جولته بالمستشفى

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المخالفات التي تم رصدها داخل مستشفى الحميات ببورسعيد إلى التحقيق، وذلك عقب اطلاعه على التقرير المُعد من الإدارة العامة للحوكمة بديوان عام المحافظة.

تقرير مفصل بأوجه القصور

وكان المحافظ قد رصد عددًا من المخالفات خلال جولة ميدانية أجراها أمس داخل المستشفى، موجّهًا الإدارة العامة للحوكمة بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن أوجه القصور والملاحظات المسجلة، للوقوف على أسبابها وتحديد المسؤوليات بدقة.

وعقب عرض التقرير، قرر المحافظ إحالة جميع المخالفات الواردة به إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عنها.

تأكيد على المحاسبة والانضباط

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحاسبة ستكون حاسمة وفقًا للقانون.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة تلبي احتياجات أبناء بورسعيد، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات الحكومية.

