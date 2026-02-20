بينهم أطفال.. ارتفاع ضحايا "بوظة سوهاج" إلى 77 مصاباً وتحرك عاجل من المحافظ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء شخصين عليهما باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وسلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

أوضح محمد مرسي أحمد، شقيق المجني عليه "أحمد مرسي أحمد"، أن الحادث وقع أثناء عودة شقيقه ونجله من صلاة العشاء، حيث فوجئوا بعدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار عليهم ثم فروا هاربين. وأضاف أن المتهمين من العناصر الإجرامية ويقيمون بأسماء غير حقيقية، وأن الواقعة ليست الأولى لهم، فهم معهود لهم ارتكاب مثل هذه الأفعال.

أسفر الاعتداء عن إصابة الأب بطلقات خرطوش في جسده، فيما أصيب نجله البالغ من العمر 5 سنوات بطلقة في القدم، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة داخل نقطة الشرطة بالمستشفى، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لفحص ملابسات الحادث، وضبط أي متورطين آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

سياق الحادث

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر اعتداء شخصين على الأب ونجله باستخدام سلاح ناري وآخر أبيض، وسط صرخات الطفل ومحاولات الأب لحمايته. وقد أثار الفيديو صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل ومطالبات بسرعة ضبط المتهمين.

اقرأ أيضًا:

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)

فيديو صادم في باسوس.. اعتداء مسلح على أب ونجله بالقليوبية (صور)