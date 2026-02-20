إعلان

ضبط المتهمين في اعتداء باسوس المسلح على أب ونجله بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

04:22 م 20/02/2026
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء شخصين عليهما باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وسلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

أوضح محمد مرسي أحمد، شقيق المجني عليه "أحمد مرسي أحمد"، أن الحادث وقع أثناء عودة شقيقه ونجله من صلاة العشاء، حيث فوجئوا بعدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار عليهم ثم فروا هاربين. وأضاف أن المتهمين من العناصر الإجرامية ويقيمون بأسماء غير حقيقية، وأن الواقعة ليست الأولى لهم، فهم معهود لهم ارتكاب مثل هذه الأفعال.

أسفر الاعتداء عن إصابة الأب بطلقات خرطوش في جسده، فيما أصيب نجله البالغ من العمر 5 سنوات بطلقة في القدم، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة داخل نقطة الشرطة بالمستشفى، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لفحص ملابسات الحادث، وضبط أي متورطين آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

سياق الحادث

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر اعتداء شخصين على الأب ونجله باستخدام سلاح ناري وآخر أبيض، وسط صرخات الطفل ومحاولات الأب لحمايته. وقد أثار الفيديو صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل ومطالبات بسرعة ضبط المتهمين.

مديرية أمن القليوبية الاعتداء على أب ونجله باسوس القناطر الخيرية سلاح ناري أحمد مرسي أحمد

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات