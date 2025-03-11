إحالة أوراق متهم بقتل شقيقه في أسيوط إلى المفتي

أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عاطل إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل شقيقه في قرية الحما بمركز منفلوط بسبب خلافات أسرية. وحددت المحكمة جلسة الثاني من مايو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

تعود وقائع القضية رقم 18207 لسنة 2024 إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغًا يفيد بوصول "عبد الحافظ. ع. ع" (30 عامًا) إلى مستشفى أسيوط الجامعي جثة هامدة، وبها طلقات نارية بالساق والصدر، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت تحريات معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، أن المتهم "أحمد. ع. ع" (36 عامًا) شقيق المجني عليه، ارتكب الجريمة بسبب خلافات أسرية. وأوضحت التحريات أن المتهم توجه إلى منزل المجني عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية، مما أدى إلى وفاته.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وثلاث طلقات نارية، وأقر بارتكاب الواقعة.