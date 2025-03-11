إعلان

إحالة أوراق متهم بقتل شقيقه في أسيوط إلى المفتي

05:31 م الثلاثاء 11 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عاطل إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل شقيقه في قرية الحما بمركز منفلوط بسبب خلافات أسرية. وحددت المحكمة جلسة الثاني من مايو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

تعود وقائع القضية رقم 18207 لسنة 2024 إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغًا يفيد بوصول "عبد الحافظ. ع. ع" (30 عامًا) إلى مستشفى أسيوط الجامعي جثة هامدة، وبها طلقات نارية بالساق والصدر، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت تحريات معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، أن المتهم "أحمد. ع. ع" (36 عامًا) شقيق المجني عليه، ارتكب الجريمة بسبب خلافات أسرية. وأوضحت التحريات أن المتهم توجه إلى منزل المجني عليه وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية، مما أدى إلى وفاته.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وثلاث طلقات نارية، وأقر بارتكاب الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة إحالة أوراق للمفتي جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: لو كنت رئيسا للزمالك اليوم لاتخذت هذا القرار (خاص)
استقبال إنفانتينو ومتابعة فطار المطرية.. ماذا فعل وزير الرياضة بالتزامن مع أزمة القمة؟ (صور)
أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تصل لقسم شرطة مدينة نصر.. ما القصة؟