حريق يلتهم منزلًا بقرية الياسنية شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

اندلع حريق داخل منزل، اليوم الثلاثاء، في قرية الياسنية بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث على الفور.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل منزل في قرية الياسنية بمركز دشنا.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق على الفور للسيطرة عليه قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة، ما أسفر عن خسائر في أثاث المنزل دون وقوع إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد سبب اندلاع الحريق.