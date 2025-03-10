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"اتنطط فوق دماغها".. السجن 10 سنوات لقاتل رضيعته في البحيرة

05:39 م الإثنين 10 مارس 2025

السجن 10 سنوات لقاتل رضيعته

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البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالسجن 10 سنوات على المتهم "محمود .ش" بعد إدانته بقتل ابنته الرضيعة، بسبب خلافات زوجية ناجمة عن إنجاب زوجته للإناث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوليو 2023، حين أقدم الأب على قتل ابنته سما، بالقفز فوق رأسها، ما تسبب في تهشيم جمجمتها، ثم سدد لها ضربات أودت بحياتها.

وفي مرافعة النيابة العامة، أكدت أن الجريمة تعكس أبشع صور الفساد والجهل، مستنكرة قتل النفس البشرية بغير حق. وأوضح ممثل النيابة أن الأب استغل وجوده مع طفلته الرضيعة في المنزل، لينفذ جريمته، متوهمًا أن التخلص منها سيحقق له ما يريد.

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جنايات دمنهور حبس متهم قتل رضيعة
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