18 مصابًا وجثة.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم المروع بطريق برج العرب -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء ضحايا حادث التصادم المروع بين سيارتي ميكروباص، أحدهما صغير الحجم، بطريق برج العرب غربي الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سعيد أنور عبدالوهاب، 60 سنة، مقيم بهيج، وجرى نقله إلى ثلاجة مستشفى برج العرب، فيما أصيب 18 آخرين هم كل من:

- نجلاء فتحي راغب صقر، 28 سنة، مقيمة بمنطقة بهيج، اشتباه كسر بالساق الأيسر.

- علي خليل إدريس عبدالرحمن، 5 سنوات، بهيج جرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- رسلان خليل إدريس عبد الرحمن، 3 سنوات، كدمات بعموم الجسم.

- محمد عبدالوهاب علي، 38 سنة، مقيم العجمي، جروح بالرأس والجبهة وكسر بالركبة اليمنى.

- حازم مازن محمد إبراهيم، 22 سنة، مقيم القبارى، اشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بعموم الجسم.

- عبدالله صلاح عبدالله 21 سنة، مقيم الكيلو 21، جرح بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

- مؤمن حامد عبد الرحمن، 32 سنة، مقيم البيطاش، سحجات وكدمات بعموم الجسم.

- علي جابر محمد علي، 66 سنة، مقيم الهانوفيل، جرح قطعي بالوجه.

- إدريس خليل إدريس، 16 سنة، مقيم بهيج، اشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالضلوع.

- إسلام محمد أحمد عمران، 26 سنة، مقيم القباري، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

- محمد محمد عبدالمجيد محمد، 26 سنة، مقيم أبو يوسف، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

- عبد الرحيم محمد أبو الفضل زيد، 36 سنة، مقيم القبارى، اشتباه كسر بالساق الأيسر.

- محمد بدر على نور، 39 سنة، مقيم برج العرب، كدمة بالصدر وكدمه بالراس وسحجات بالساقين.

- محمد علي محمد حسان، 34 سنة، مقيم الورديان، اشتباه كسر بالساق الأيسر.

- محمد عبد العزيز حسن طنطاوي، 41 سنة، مقيم الدخيلة، اشتباه كسر بالفقرات القطنية والعنقية.

- أحمد رجب طاهر أحمد، 28 سنة، مقيم البيطاش، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

- أحمد رجب حنفي محمود، 36 سنة، مقيم الهانوفيل، اشتباه كسر بالساقين الأيمن والأيسر.

- أيمن عبدالمؤمن محمد حافظ، 47 سنة، مقيم العجمى، كدمة بالصدر وكدمات بعموم الجسم.

كان قسم شرطة العامرية ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين عند مدخل منطقة برج العرب على طريق الخدمات باتجاه إستاد برج العرب.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان "توناية" بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات برج العرب والعامرية ونقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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