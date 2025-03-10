مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في تصادم ميكروباص و"ميني فان" ببرج العرب

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرين، قبل منتصف ليل الإثنين، بالتزامن مع عاشر ليالي شهر رمضان، في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ميني فان "توناية" على طريق برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين عند مدخل منطقة برج العرب على طريق الخدمات باتجاه ستاد برج العرب نطاق حي العامرية ثانِ.

انتقلت قوات الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان "توناية" بالطريق المشار إليه؛ وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات برج العرب والعامرية ونقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.