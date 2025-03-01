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إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ -صور

08:34 م السبت 01 مارس 2025
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    إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ (7)
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    إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ (6)
  • عرض 8 صورة
    إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ (4)
  • عرض 8 صورة
    إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ (5)
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    إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ (8)
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    إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ (1)
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    إعدام ذبيحة بقر مصابة بالسل في مجزر بكفر الشيخ (2)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم السبت، إعدام ذبيحة بقر مصابة بمرض السل، بمجزر قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، وذلك فى إطار خطة المديرية فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك وفق تكليف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبه المهندس مصطفي الصياد، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور فتحي عبد العال وكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور شعبان مغنم مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر

وجرى إعدام الذبيحة المصابة بالسل بواسطة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عوض حميدة، مدير إدارة قلين البيطرية، وعضوية الدكتور أبو العباس حامد، مدير المجزر، والدكتور محمد الشرنوبي، مدير مجزر قلين، والدكتور أحمد زهير، رئيس قسم التفتيش بإدارة قلين، والدكتور أبو بكر عبدالفتاح، الطبيب بإدارة قلين.

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