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مصرع رضيع دهساً تحت عجلات جرار زراعي في الشرقية

05:55 م السبت 01 مارس 2025

جثة

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الشرقية -ياسمين عزت:

لقي طفل رضيع مصرعه دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية النجوم التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى مصرع طفل يدعى محمد.أ.م يبلغ من العمر سنة واحدة ويقيم بقرية النجوم التابعة لمركز الإبراهيمية رفقة أسرته بعد أن دهسه جرار زراعي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع الطفل الرضيع، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية بمديرية أمن الشرقية للتحقيق.

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مصرع طفل مديرية أمن الشرقية النيابة العامة جرار زراعي
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