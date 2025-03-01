عودة المياه تدريجياً لعدة مناطق في الأقصر بعد انقطاع 4 أيام

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيان لها، اليوم السبت، بدء عودة ضخ المياه تدريجياً إلى عدد من المناطق، تشمل: (شرق السكة الحديد، العوامية، حوض 18، الفيروز، شارع المدينة، البياضية)، وذلك بعد انقطاع دام أربعة أيام بسبب كسر في خط الصرف الصحي.

من جانبه، واصل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، تواجده في منطقة الحبيل لليوم الرابع على التوالي، لمتابعة أعمال إصلاح الكسر الذي تسبب في انقطاع المياه عن مدينة الأقصر.

وأكد المحافظ استمراره في متابعة جهود الإصلاح على مدار الساعة، مع تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والدفع بمزيد من المعدات من المحافظات المجاورة للإسراع بإنهاء الأزمة وإعادة ضخ المياه لجميع المناطق المتضررة.

في السياق ذاته، وصل المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى الأقصر أمس، في إطار التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان والشركة القابضة، للعمل على إنهاء معاناة المواطنين المتضررين من انقطاع المياه خلال الأيام الماضية.