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من الصعيد إلى القليوبية.. حكاية أشهر بائع زلابية في بنها -صور

05:30 م السبت 01 مارس 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في قلب شارع العادلي بمنطقة بنها القديمة في محافظة القليوبية، يقف عم "حماده" بعد أداء صلاة الظهر لتجهيز كمية كبيرة من "الزلابية" أشهر حلويات شهر رمضان، ليتوافد عليها أهالي مدينة بنها من كل اتجاه لشراء الحلويات التي يشتهر بمهارته في إعدادها.

ويروى عم "حمادة" لـ"مصراوي"، أنه يعمل في هذه المهنة منذ 15 عامًا، حيث بدأ العمل فى صناعة الزلابية وبلح الشام بعد أن تعلمها فى أحد المحلات سابقًا في مدينة طنطا.

وأضاف حمادة: "انتقلت من محافظة بني سويف مسقط رأسي سعيًا إلى الرزق، حتى انتهى بي الحال في مدينة بنها، حيث المكان الذي أعمل به حاليًا، وربنا بيرزق".

وتابع "حمادة": تعتبر الحلويات الشرقية واحدة من أهم مظاهر شهر رمضان ويقبل عليها الجميع خلال الشهر الكريم، حيث إنه تعتبر الحلويات الشرقية والتى تضم الزلابية والقطايف والكنافة وبلح الشام وغيرها من الأكلات الشهيرة.

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شارع العادلي القليوبية بني سويف شهر رمضان
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