مجازاة 4 موظفين في بني سويف لتغيبهم عن العمل

بني سويف- حمدي سليمان:

وجّه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بخصم يومين من راتب 4 من العاملين بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق من رئيس المدينة، مما أثر على سير العمل بالمركز وأدى إلى تعطي الخدمات المقدمة للمواطنين،

وأكد السكرتير العام المساعد، خلال جولته، تنفيذ توجيهات المحافظ بعدم السماح بأي تقصير أو تراخي في أداء العمل، مشددًا على استمرار متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، وتقييم الأداء بشكل دوري، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين أو العاملين، كما أشار إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بمزايا التصالح، وتوفير وسائل توضيحية داخل المراكز التكنولوجية لشرح مراحل سير الطلبات والمستندات المطلوبة.

واستمع السكرتير العام المساعد إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف وجودهم في الجولة، مؤكدًا أن متابعة ملف التصالح تتم وفق التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من التصالح.