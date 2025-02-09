محافظ المنيا يعلن انتظام الدراسة داخل 2171 مدرسة

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن انتظام الدراسة، اليوم الأحد، بجميع مدارس المحافظة، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025، موجهًا مديرية التربية والتعليم بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ القرارات الوزارية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وشدد المحافظ على أهمية النظافة داخل الفصول ودورات المياه، مع مراعاة الكثافات الطلابية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، كما كلف رؤساء المراكز برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، إلى جانب إزالة القمامة، ومنع انتشار الباعة الجائلين، وتسيير الحركة المرورية، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وفي السياق، تابع صابر زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة سمالوط التعليمية، وتفقد مدرسة الطيبة للتعليم الأساسي ومدرسة الطيبة الثانوية العامة، واطمأن على انتظام حضور الطلاب وانتظام الدراسة، مشددًا على ضرورة توفير المناخ التعليمي المناسب والالتزام بالخطة الدراسية.

جدير بالذكر أن محافظة المنيا تضم 861,411 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية موزعين على 1,191 مدرسة، و383,752 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية داخل 774 مدرسة، بينما يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية 86,471 ألف طالب موزعين على 148 مدرسة، إلى جانب 123,854 ألف طالب بالتعليم الفني يدرسون في 58 مدرسة على مستوى المحافظة.