بدء الفصل الدراسي الثاني في معاهد الشرقية الأزهرية

الشرقية - ياسمين عزت:

استأنف طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، حيث استقبلت معاهد منطقة الشرقية الأزهرية الطلاب في أول أيام الدراسة للعام 2025.

واستقبل المعلمون، الطلاب بحفاوة كبيرة، مناشدين إياهم بالمذاكرة والجد والاجتهاد ومواصلة السعي للحصول على أفضل التقييمات وأعلى الدرجات.

من جانبهم استعدت هيئتي التدريس والإدارة لتنظيم دخول الطلاب، وسط متابعة مكثفة من قيادات المنطقة والإدارة التعليمية.

كما حرص رئيس المنطقة على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وجذبهم للمعاهد الأزهرية بحماس.

وتابع رئيس المنطقة انتظام الدراسة وانتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على استقرار العملية التعليمية وانضباطها، وحثَّ الطلاب على الاجتهاد، والحرص على تحصيل العلم .

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية، أنهت الاستعدادات لاستقبال طلاب المعاهد الأزهرية بجميع مدن وقرى المحافظة حيث جرى تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب.