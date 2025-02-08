383 مدرسة بجنوب سيناء جاهزة لاستقبال 48 ألف طالب وطالبة غدًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب غدًا الأحد، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه جرى إنهاء كافة الاستعدادات داخل 383 مدرسة على مستوى الـ 8 إدارات التعليمية بمدن المحافظة، لاستقبال 48 ألف طالب وطالبة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية العامة والفنية.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على مديري المدارس بتسجيل الغياب والحضور إلكترونيًا يوميًا، وحث طلاب صفوف النقل بكافة المراحل على الحضور، كون الحضور أصبح عليه درجات وفقًا لآليات وقواعد العمل الجديدة والتي جرى العمل بها خلال الفصل الدراسي الأول، بجانب توفير الهدوء والنظام خلال اليوم الدراسي.

وأكد أنه جرى التأكيد على أن تكون كلمة طابور الصباح عن تضحيات رجال الشرطة والجيش المصري، وأداء تحية العلم، لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على الطلاب بالاجتهاد و تشغيل الأغاني الوطنية خلال دخول الطلاب للفصول.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية على مستوى الـ 8 إدارات التعليمية منذ الساعات الأولى لبدء الدراسة، والتواصل مع مديري الإدارات لإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل على مدار اليوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.