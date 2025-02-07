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رصاص ابن العمة.. إصابة شاب بطلق ناري في الرأس بسوهاج

10:45 ص الجمعة 07 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بطلق ناري بالرأس، عن طريق الخطأ، حال عبث ابن عمته بسلاح ناري، في العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي بوصول "يحيى. ع" 20 عامًا طالب مصابًا بطلق ناري بالرأس من الناحية اليمنى، ويقيم بمحافظة قنا.

تبين أنه أثناء تواجد المصاب المذكور بمضيفة منزل ابن عمته "خالد. ح" 22 عامًا طالب ويقيم دائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المذكور، دون قصد منه.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، دون قصد منه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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