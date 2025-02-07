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الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم محل عبايات بأبو كبير في الشرقية

12:54 ص الجمعة 07 فبراير 2025

جانب من الحريق

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الشرقية - ياسمين عزت:

دفعت الحماية المدنية في محافظة الشرقية بعددٍ من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق نشب في محل ملابس بشارع سعد زغلول بمدينة أبو كبير.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يشير إلى اندلاع حريق في محل عبايات بشارع سعد زغلول بمدينة أبو كبير، فيما جرى الدفع بسيارات الإطفاء من قبل قطاع الحماية المدنية بفرع الشرقية.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بينما التهمت النيران محتويات المحل من الداخل، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

حُرِّر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيق لمباشرتها والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

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الحماية المدنية حريق في محل عبايات أبو كبير الشرقية
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