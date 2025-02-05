بتخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ السويس يتفقد معرض "أهلاً رمضان"

السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، معرض أهلاً رمضان، الذي يُقام بشارع الشهداء بحي السويس تحت إشراف الغرفة التجارية المصرية بالسويس، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

رافق المحافظ اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة والعميد أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أيمن عبد الغني مدير عام التموين ومحمد الملاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس والعميد رماح غزالة رئيس حي السويس وعددا من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء وأعضاء الغرفة التجارية.

وخلال جولته داخل المعرض، تفقد المحافظ الأجنحة المختلفة، التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية مثل الدواجن والزيوت والسكر، والأرز والمكرونة، والعديد من السلع الأساسية إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة، بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يسهم في توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

وأكد أن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في إقامة هذه المعارض لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع الفئات

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان توافر السلع بالكميات الكافية، مع التأكيد على أهمية الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة. كما وجه الشكر للغرفة التجارية ومديرية التموين والتجار المشاركين على جهودهم في إنجاح هذا المعرض، توفير السلع بأسعار مناسبة داعيًا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالسويس أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان، مع إمكانية تمديده وفقًا لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضخ المزيد من السلع في حالة زيادة الطلب.

يشهد معرض أهلاً رمضان المقام بالغرفة التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لما يوفره من تخفيضات تصل إلى 30% على العديد من السلع الأساسية وعروض مميزة تلبي احتياجات الأسر مع اقتراب شهر رمضان.