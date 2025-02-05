هيروين وحشيش.. الحبس 7 سنوات لشقيقين بتهمة ترويج المخدرات بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على شقيقين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم إبراهيم، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، بورود معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام "أشرف. س. ح"، 24 عامًا، وسائق تاكسي بشرم الشيخ، بالإتجار في المواد المخدرة، بمعاونة شقيقه عبدالله 33 عامًا، ويتخذان من منطقة الرويسات مسرحًا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين والمترددين على المدينة، باستخدام السيارة رقم "2376- ط. ج. ن" ملاكي.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى تشكيل عدة أكمنة لضبطهم، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول خلال قيادته السيارة بمنطقة الهضبة، وبتفتيشها عثر على 2 فرش حشيش، وكيس بلاستيك بداخله 24 قطعة لمخدر الحشيش، وباستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس أخر بداخلة 125 لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين، ومبلغ 57450 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسيارة تستخدم في نقل المواد المخدرة، و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأكد أن شقيقه الأكبر يساعده في جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين والمتعاطين والعاملين بشرم الشيخ.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 4752 لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط شقيقه الهارب، والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1030 كلى جنوب سيناء.

وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، ونفس العقوبة لشقيقة الهارب.