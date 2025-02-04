الخميس إعلان نتيجة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أفاد مصدر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية ستُعلن يوم الخميس القادم، مع إمكانية الحصول عليها باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط الذي يُنشر على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك.

وأوضح المصدر أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تُجرى بدقة في الكنترول لضمان حصول كل طالب على الدرجة المستحقة، وأن النتيجة ستُعلن فور انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها من قبل محافظ الشرقية.

كما يُشار إلى أن مديرية التربية بمحافظة الشرقية تشمل 20 إدارة تعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أدّى نحو 149285 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 204-2025، موزعين على 818 لجنة امتحانية.