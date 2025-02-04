محافظ المنيا يشهد توقيع بروتوكول تسليم السوق الحضاري بماقوسة

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية والغرفة التجارية بالمحافظة لتسليم السوق الحضاري بمنطقة ماقوسة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية آمنة ومنظمة.

يهدف السوق إلى دعم التنمية المحلية من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة التجارية، وتحسين المرافق العامة، وتجميل المدخل الجنوبي لمدينة المنيا. وبموجب البروتوكول، تتسلم الغرفة التجارية 364 شادراً و14 ثلاجة مخصصة لعرض الخضار والفاكهة.

شارك في مراسم توقيع البروتوكول اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية، وبيومي مصطفى، مدير عام هيئة الأوقاف بالمنيا، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.