"يا أبو اللبايش يا عسل".. فرحة حصاد قصب السكر في سوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انطلق موسم حصاد محصول قصب السكر في محافظة سوهاج، مع بدء موسم التوريد لمصنع سكر جرجا.

وطوال فترة حصاد المحصول يعيش المزارعون خاصة في مراكز جرجا والبلينا ودار السلام، حيث تركز زراعة المحصول، فترة مليئة بالعمل الشاق والآمال الكبيرة.

ويواجه مزارعو قصب السكر في سوهاج تحديات لعل من أبرزها انتشار حشائش العُلِيق، فضلًا عن ارتفاع أجرة الأيدي العاملة، في الوقت الذي لم يتحسن فيه سعر توريد طن القصب، الذي لم يتخطى 2000 جنيهًا، رغم تراوح سعر كيلو السكر للجمهور من 30 إلى 35 جنيهًا.

عبدالخالق محمود الغشيم، أحد مزارعي قصب السكر في دار السلام شرقي محافظة سوهاج، قال إنه يزرع 8 أفدنة من المحصول، مضيفًا أنه يفضل توريد محصوله إلى مصنع سكر جرجا بدلاً من بيعه للتجار أو أصحاب العصارات أو المرطبات، معللًا أن التوريد للمصنع يضمن للمزارع الحصول على مبلغ مجمد دفعة واحدة، يستطيع من خلاله تلبية احتياجاته المختلفة.

ويوضح "الغشيم" أن متوسط إنتاجية الفدان من محصول قصب السكر تتراوح من 50 إلى 60 طنًا، مطالبًا مركز البحوث الزراعية بإيجاد حلول لمشكلة حشائش العُلِيق؛ لأضرارها على محصول قصب السكر، وتكبيدها المزارعين خسائر مادية كبيرة؛ لإزالتها من وسط المحصول.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ مصراوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بثًا مباشرًا بعنوان "يا أبو اللبايش يا عسل.. فرحة مزارعي سوهاج بحصاد محصول قصب السكر".

