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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسيوط 2025.. موعد الإعلان الرسمي

03:18 م الإثنين 03 فبراير 2025

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال رصد ومراجعة درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 تجري بدقة متناهية.

وأكد دسوقي أن النتيجة ستُعلن نهاية الأسبوع الجاري بعد اعتمادها من محافظ أسيوط، اللواء الدكتور هشام أبوالنصر.

وأشار دسوقي إلى أن النتيجة ستُعلن رسميًا على موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الصفحة الرسمية للمديرية.

وأوضح أن حوالي ألفي معلم يشاركون في تصحيح أوراق الإجابات في أربعة مقرات: جمال فرغلي سلطان، علي بن أبي طالب، عبد الله النديم، والخياط الإعدادية.

وشدد دسوقي على ضرورة تحري المعلمين للدقة في عملية التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه بعدالة تامة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب.

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