محافظ قنا في حوار لـ"مصراوي": سنعيد الاعتبار للمدينة الجميلة.. لا تهاون مع المخالفين

قنا-عبدالرحمن القرشي :

حملة مكثفة لمواجهة تشويه الجدران والمخالفات

خطة جديدة لجذب الاستثمارات الواعدة

نستهدف خلق فرص عمل للشباب وتعزيز الاستثمار الوافد

استقبلنا رمضان بـ 9 معارض و37 سلسلة تجارية ورقابة مكثفة على الأسواق

فعاليات ثقافية وتنويرية في جميع المراكز خلال رمضان

كشف الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عن رؤيته الشاملة لمستقبل المحافظة، وذلك في حوار شامل مع موقع مصراوي، تناول أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام وتهم المواطنين في جميع مراكز قنا التسعة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المرحلة القادمة ستشهد اهتمامًا خاصًا بإعادة الانضباط إلى شوارع قنا، وذلك من خلال تغيير سلوكيات المواطنين عبر التوعية وتغيير القناعات، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية وفرض الغرامات على المخالفين والمتعدين على الممتلكات العامة، بهدف استعادة الوجه الحضاري لمدينة قنا.

في إطار الحديث عن عدم الانضباط في شوارع قنا، أشار محرر مصراوي إلى ظاهرة انتشار الكتابة العشوائية لمواعيد الأفراح والمناسبات على جدران المرافق العامة والخاصة، مما يشوه المظهر العام للمدينة. وقد رد المحافظ بالتأكيد على محاسبة كل من يكرر هذا السلوك، مشددًا على أن هذا الأمر لن يمر دون عقاب، وأنه سيتم التنسيق مع مجالس المدن والقرى لرصد أي مخالفات جديدة

ورداً على سؤال مصراوي حول صفقة تأجير الأماكن العامة المملوكة للمحافظة، والتي شملت كافتيريات وقاعات أفراح وفنادق، والتي أثارت جدلاً واسعاً ووصفها البعض بالكاسدة، اعترف محافظ قنا، بأن الصفقة كانت غير مدروسة وتعاني من كساد واضح، إلا أنه أكد عدم وجود أي شبهة فساد فيها، كما أشار إلى تعثر بعض المستأجرين في سداد مستحقات المحافظة بسبب كساد تلك المشروعات

وأضاف محافظ قنا، أنه بحث هذا الملف جيدا ويجري التعامل معه على عدة اتجاهات أولا: لن تجدد العقود الايجارية لكل المشروعات الفاشلة والمتعثرة عند انتهاء مدة العقود، ثانيا سيجري طرح هذه الأماكن أمام الفرص الاستثمارية الجادة والواعدة، فقنا تحتاج لفرص استثمارية كبيرة تخلق فرص عمل للشباب و تعزز فرص الاستثمار الوافد للمحافظة فبدلا من الكافيهات ذات المساحة الكبيرة المستأجرة مؤخرا سيجري طرح الأماكن العامة إنشاء مولات تجارية و شركات كبرى وغيرها تستهدف حدوث تغيير في وضع التنمية الاستثمارية بقنا.

عن استعدادات شهر رمضان المبارك تقدم الدكتور خالد عبدالحليم بالتهنئة لأهالي قنا مشيرا إلى أنه جرى إقامة 9 معارض "أهلاً رمضان" و9 أسواق لليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 37 سلسلة تجارية، و20 شادراً للسلع الغذائية، و15 فرعاً لنصف الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأوضح أنه شدد على فرض خطة رقابة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومجالس المدن والقرى على الأسواق لمواجهة الغش التجاري ورصد أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى ذكر عبدالحليم، أنه الاستعدادات شملت تدشين عددا من الفعاليات الثقافية والتنويرية بجميع مراكز المحافظة التسعة خلال شهر رمضان تستهدف وعي المواطنين من خلال قصور الثقافة والأوقاف.