إزالة 28 مقبرة في الإسكندرية.. ما القصة؟

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة استهدفت إزالة أعمال بناء مقابر دون ترخيص في المهد على أراضي زراعية بقرية أبيس العاشرة، في إطار جهود التصدي لأعمال البناء المخالف.

كان حي وسط رصد بناء مقابر دون ترخيص على أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة، وانتقلت مسئولي إدارات الجبانات والمتابعة ولجنة التعديات على الأراضي الزراعية إلى القرية المشار إليها.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، أنه تبين من المعاينة وجود أعمال بناء مخالفة لـ 28 مقبرة مخالفة في المهد أثناء الشروع في بنائها دون ترخيص على أرض زراعية.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى تنفيذ الإزالة الفورية للمقابر المخالفة، والتحفظ على حديد وأسمنت ومواد البناء المستخدمة بالموقع، حفاظًا على الصالح العام.

يشار إلى أن لجنة التعديات على الأراضي الزراعية جرى تشكيلها بقرار المحافظ رقم 88 لعام 2022 ورئيس الوزراء رقم 533 لعام 2022، بهدف المرور على الأراضي الزراعية ومنع التعديات في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية.