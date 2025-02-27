تأهيل 64 منزلًا.. محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير 3 قرى في العامرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع تطوير وإعادة تأهيل قرى حلب وأبو مسعود وخالد بن الوليد بنطاق حي العامرية ثان، بالإضافة إلى توزيع رؤوس ماشية وتوفير مصادر دخل من المشروعات التنموية الصغيرة للأهالي، وذلك بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه .

شمل المشروع الذي نفذته شركات البترول تقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة حياة أهالي منطقة العامرية بقري حلب وأبو مسعود وخالد بن الوليد من خلال إعادة تأهيل ورفع كفاءة 64 منزلاً وتزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تسليم 32 مشروعًا تنمويًا و12 رأس ماشية.

وثمن المحافظ جهود قطاع البترول وجمعية الأورمان لما قدموه من جهود بالقرى والنجوع الأشد احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكانها من خلال المساهمات المقدرة للمجتمع المدني.

ووجه خالد، الشكر لكل من ساهم في هذا العمل المجتمعي، موضحًا أن الإسكندرية بها 199 قرية تحتاج إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل، قائلًا: "نسعى جاهدين سويًا للعمل على تطويرها".