خدمة عاجلة في الأقصر.. أماكن تواجد سيارات المياه بعد انقطاعها بسبب كسر خط صرف

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الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن أماكن تواجد سيارات المياه النقية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك عقب انقطاع المياه منذ أمس بسبب كسر مفاجئ في إحدى مواسير الصرف الصحي الرئيسية.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير المياه للسكان عبر السيارات المتنقلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

أماكن تواجد سيارات المياه:

بندر الأقصر – البياضية

المجزر بالحبيل

منطقة السلخانة

المخبز الآلي – المستشفى الدولي

منطقة حوض 18

بجوار الرقابة الإدارية ومكتبة مصر العامة

بجوار الوحدة الصحية بنجع الخطباء

نجع الطويل – بجوار جامع الوحلات

منطقة شارع كليوباترا

منطقة شرق السكة – بجوار مسجد عبد الله بن مسعود

بجوار قرية سيدي المنصور

منطقة كنيسة العذراء

العوامية – بجوار الجامع الكبير

المنشية – بجوار نادي المعلمين

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن، مشددة على أهمية تعاون المواطنين واللجوء إلى سيارات المياه المتوفرة لحين عودة الخدمة.