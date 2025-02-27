بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد مدرسة بصرة الابتدائية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

أسيوط ـ محمود عجمي:

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة ميدانية إلى مدرسة بصرة الابتدائية المشتركة بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والتجريبية بالمحافظة، والتأكد من انتظام الدراسة بها، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. رافقه خلال الزيارة مصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومصطفى علي محمد، مدير المدرسة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الفصول الدراسية المختلفة للمرحلة الابتدائية، حيث اطمأن على سير العمل وانتظام الدراسة، وقدم التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان المبارك. كما تحاور مع التلاميذ واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المدرسة حول كثافة الفصول الدراسية، حيث أوضح أن المدرسة تضم 25 فصلاً دراسياً للمرحلة الابتدائية، ويبلغ عدد التلاميذ بها 1182 تلميذاً خلال العام الدراسي الجاري.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية، ورصد أي تحديات تعوق تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. كما أكد على أهمية تقديم المعلومات بشكل مبسط وشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب، والاستفادة القصوى من الحصص الدراسية. وأشار إلى أهمية الحفاظ على الطلاب وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لهم، لإعداد جيل قادر على الحفاظ على الوطن واستكمال عملية البناء والتنمية التي تشهدها مصر.

وأكد أبو النصر على استمرار جولاته الميدانية الدورية والمفاجئة للمدارس في كافة المراكز والأحياء، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة لها. كما وجه بتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة خلال الأيام الأولى من الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على ضرورة غرس روح الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.