شاب يطلق النار على شقيقه وخاله في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب وخاله بطلقات نارية، اليوم الأربعاء، على يد شقيقه في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة شاب وخاله بطلقات نارية في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة "أ.م"، وخاله "ف.ا" على يد شقيقه، بطلقات نارية بسبب خلافات في قرية الحجيرات مركز قنا، جاري نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.