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بالصور- غيوم كثيفة في سماء الأقصر والمحافظة تتأهب لمواجهة أمطار وسيول محتملة

03:15 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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الأقصر- محمد محروس:

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، غيومًا كثيفة حجبت أشعة الشمس، ما أثار توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي تقلبات جوية قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو سيول، خاصة في المناطق الجبلية.

وكما جرى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية شبكات تصريف المياه واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذّرت من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق في البلاد.

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