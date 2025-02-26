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السيطرة على حريق فى منزل مكون من 4 طوابق بالقليوبية

02:23 م الأربعاء 26 فبراير 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى منزل مكون من أربعة طوابق بقرية ميت الدريج بمدينة كفر شكر دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق فوق سطح منزل بقرية ميت الدريج بمدينة كفر شكر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب حريق فوق سطح منزل مكون من أربعة طوابق بقرية ميت الدريج ملك "فؤاد. ح" بالمعاش.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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